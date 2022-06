Sopralluoghi, progetti e simulazioni: un approccio a 360 gradi per soddisfare le esigenze e le richieste del cliente, con proposte confezionate sempre su misura. Immagine & Luce mette a disposizione dei propri interlocutori un team di progettazione in continuo aggiornamento con le novità provenienti da tutto il mondo. Particolare attenzione in tutti i progetti è riservata alle peculiarità architettoniche del centro commerciale in esame.

Intramontabili, i classici soggetti e cordoni luminosi con portalampade trovano nuove dinamiche insieme con i più recenti ritrovati tecnologici del settore. Ormai consolidato il ruolo delle microluci e dei tubi luminosi in Pvc a incandescenza, prende sempre più piede il ricorso al led, elemento all’insegna del risparmio e dell’efficienza energetica, pur assicurando rese di straordinaria luminosità. Non solo. L’ultima frontiera dell’innovazione propone una nuova generazione di led, che abbina le tonalità calde tipiche dell’incandescenza all’abbattimento dei consumi.