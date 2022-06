IL LEGNO E L'INGEGNO

Il legno è il materiale più adatto per la casa, ove porta il suo colore vivo e garantisce eleganza e intimità. Aris lo lavora da sempre con maestria artigianale made in Italy, realizzando indossatori e stiracalzoni, portabiti d'armadio, carrelli, scale, assi da stiro, portabiancheria e stendibiancheria, portanti, porta valigie che contribuiscono a creare l'atmosfera accogliente di una casa raffinata. ACCESSORI DA BAGNO Per completare in comfort casalingo, propone anche sedili da vasca, sedili ribaltabili per doccia, sgabelli, maniglioni da muro, porta salviette, pedane per doccia.