L'Euronatale Srl vanta un'esperienza ventennale nella produzione e nella

distribuzione di decorazioni natalizie. L'alberello sorridente che contraddistingue il marchio DENAS è diffusamente conosciuto in Italia e in Europa. Svolge la propria attività in tre stabilimenti occupando una superficie di oltre 20.000 metri quadrati, con oltre 50 unità lavorative e con una sala campionaria di oltre 2000 metri quadrati. La ricerca produttiva tradottasi in un catalogo ampio e articolato, costantemente aggiornato per esprimere il gusto contemporaneo, riesce a mantenere inalterato nel tempo l'inconfondibile atmosfera natalizia che tanto ha saputo far apprezzare i nostri prodotti ovunque, senza mai trascurare la sicurezza certificata costantemente da enti italiani riconosciuti come l'IMQ.