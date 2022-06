KiiO Candles è un’impresa che lavora nella produzione artigianale di candele 100% ecologiche, utilizzando solo cere vegetali (senza petrolio né paraffina) e materiali naturali, come oli essenziali puri, stoppini ecologici e pigmenti vegetali. La nostra azienda agisce rispettando l'ambiente naturale e utilizza materiali riciclati, riducendo gli sprechi ed evitando inutili dispersioni in natura, per un nuovo concetto di eco-design.

KiiO Candles da molta importanza agli oggetti che non sono più utilizzati per il loro scopo, ecco che una vecchia bottiglia di vino o un vasetto di marmellata possono diventare nuovi oggetti dotati di una propria creatività e originalità.

Le bottiglie tagliate, sciolte, assemblate, tutte diverse e uniche nella loro forma, riacquistano un'anima e diventano per KiiO candele dal design morbido.