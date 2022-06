UNA SCELTA SICURA

Un'esperienza importante, motivata dalla passione mai sopita negli anni per il design, la ricerca, la qualità del prodotto e dei servizi. Da sempre crediamo nel legame essenziale tra le idee, il prodotto, lo spazio e la materia. Nessun risultato è frutto di casualità, piuttosto è il portato di un dialogo continuo con chi progetta e il cliente alla ricerca di identità autentiche, prospettive non esplorate, sensazioni profonde. Non solo un brand ma uno spazio fisico, un luogo reale in cui il progettista, il cliente privato o la struttura d’impresa, si confrontano con il progetto su un piano prima di tutto consulenziale per comprendere, valutare, programmare, decidere. Dal tratto a matita, come ieri, alla realtà virtuale di oggi, selezioniamo prodotti, legni, pietre, tessuti e metalli. Vestiamo superfici e diamo corpo ai volumi. Suggeriamo idee, percorsi, soluzioni possibili. Con la responsabilità che da sempre ci caratterizza, misuriamo e organizziamo, assembliamo e costruiamo, dai più complessi lavori Chiavi in Mano ai semplici allestimenti d’interni. Un viaggio a tratti difficile ma sempre esaltante il nostro, spesso alla ricerca degli opposti, tra minimalismo e decorazione, lusso e semplicità. Binova Interni, da oltre cinquant'anni con la stessa passione, lo stesso entusiasmo.