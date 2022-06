Mezzo secolo di attività sono un traguardo di cui andiamo orgogliosi. Siamo nati negli anni '60, pieni di entusiasmo e passione per il nostro lavoro. Il luogo in cui siamo nati e ancora risiediamo è un piccolo paese della Bassa Padana, Isola Dovarese, in provincia di Cremona. La scintilla che ha innescato questa avventura, che è viva ancora oggi, è una tradizione di manualità, artigianalità, amore per il bello e il rustico che è passata di padre in figlio, non solo immutata, ma accresciuta. Ora, Giovanni Arcari gestisce e conduce un'azienda che permette ad ogni singolo cliente di arredare la propria casa in maniera unica, lasciando tracce del proprio modo di essere, facendosi circondare piacevolmente da chiari indizi di sé.