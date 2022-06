Nata nel 1921 come "Officina per la lavorazione della lastra in ottone e alpacca, con fonderia", Alessi è da sempre riconosciuta per l’elevata qualità dei suoi prodotti. In quasi un secolo di storia si è gradualmente evoluta divenendo un’esponente di punta delle "Fabbriche del design italiano", capace di applicare le competenze e l’eccellenza raggiunte nel design management a tipologie di prodotto molto diverse tra loro. Aperta al cambiamento e allo sviluppo internazionale, l’azienda è al tempo stesso profondamente radicata nella tradizione e nel retroterra culturale del suo territorio: Alessi continua a essere sinonimo di oggetti di artigianato realizzati con l’aiuto delle macchine.

Oggi la missione di Alessi è quella di tradurre la ricerca della più avanzata qualità culturale, estetica, esecutiva e funzionale nella produzione industriale di serie. Il prodotto di design scaturisce dalla costante ricerca di mediazione tra arte e industria, tra l’"Immensità del Possibile Creativo" e le esigenze del mercato. L’impegno dell’azienda è quello di lavorare costantemente su una linea di confine, in equilibrio tra le espressioni più avanzate della creatività internazionale e i desideri del pubblico. Alessi è stata definita una "Fabbrica dei sogni": attraverso i suoi prodotti ambisce dare il suo contributo a rispondere a un desiderio di felicità delle persone, al bisogno di Arte e Poesia comune a tutti gli uomini.