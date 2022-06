Chi siamo

Da oltre 30 anni con Megaros la tradizione incontra la maestria sublime di chi modella il legno e la profonda passione di creare soluzioni esclusive e uniche che arredano con gusto e raffinatezza degli ambienti della casa. I colori ricchi e armoniosi, le linee eleganti e sinuose, la seduzione delle forme di ogni singolo pezzo fanno di Megaros una firma di eccellenza degli arredi made in Italy, per vivere quotidianamente in tutti gli ambienti, sia la stanza della casa o la stanza di un albergo. La pianificazione si adatta alle richieste dei clienti più esigenti del mondo intero che richiedono il meglio. La società è specializzata nella realizzazione di cucine, armadi e boiserie con dimensioni speciali ed è in grado di seguire tutte le indicazioni progettuali senza limiti dimensionali, né nella particolarità delle lavorazioni richieste nè nelle decorazioni in foglia d'oro o decorazioni con capitelli maestosi che creano preziose atmosfere nella zona living, dove anche il minimo dettaglio è destinato a sorprendere. Affascinanti suggerimenti anche nella zona notte, con magnifiche testiere in capitonnè che incantano con le texture in pelle o in tessuto, arricchiti da bottoni tono su tono. Emozioni uniche, importanti arredi destinati a diventare interpreti esclusivi delle magiche atmosfere della vita quotidiana.