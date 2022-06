La nostra mission

"Emozione e soddisfazione del cliente sono alla base del nostro progetto. Per questo realizziamo un vasto assortimento di ambienti pensati per il vivere di oggi, che uniscono qualità e design ad un prezzo accessibile". Il gruppo Spar è una realtà di impresa che ha alle spalle una lunga storia. Siamo presenti in oltre 1.000 negozi di arredamento diffusi in tutte le regioni italiane, con ambienti premiati da grandi successi di vendita. Nasciamo come gruppo SPAR nel 2000, attraverso la fusione di aziende che già dalla fine degli anni ’60 producevano soggiorni, camere, cucine e camerette di qualità. Le radici del gruppo sono dunque solide e affondano nelle competenze di operatori cresciuti nel Polo mobiliero pesarese, una realtà industriale che ha unito l’abilità artigianale delle maestranze marchigiane con capacità imprenditoriali attente all’evolversi dei tempi e dei gusti dei consumatori. Attraverso una tecnologia d’avanguardia continuamente rinnovata, il nostro Gruppo – sotto il marchio SPAR ARREDA – realizza in 100.000 metri quadrati produttivi ben 85.000 ambienti l’anno, con una gamma estremamente vasta di proposte giorno, notte, cucine e junior, caratterizzate da modularità, flessibilità, cura dei materiali e del design. Tutte le nostre collezioni sono abbinabili tra loro per tipologia delle forme e dei materiali. Così è possibile per te, arredare con uno stesso stile tutta la casa, contando sull’affidabilità di un grande Gruppo e su un rapporto qualità-prezzo ottimo. Negozi di arredo dove troverai i nostri mobili e gli esclusivi showroom `Spar Point´ sono diffusi in tutte le regioni italiane. Trova il tuo rivenditore! Spar Arreda nel mondo All’estero si sta sempre più consolidando e ampliando la realtà Spar Arreda. Dinamicità, efficienza, affidabilità sono i fattori che hanno permesso all’azienda di soddisfare le esigenze della clientela di diverse culture sotto il segno della qualità e del design italiano. L’export cresce così velocemente, attraverso la creazione di propri punti vendita in vari paesi europei – Russia, Ucraina, ex Repubbliche Baltiche, Grecia, Romania – dell’area mediterranea – Emirati Arabi – e asiatica – l’India. I nuovi obiettivi di espansione si rivolgono a Cina e Australia. L’azienda è stata già presente nel 2012 con le sue produzioni recenti alla Beijing Design Fair nonché in varie manifestazioni fieristiche a Kiev e Mosca.