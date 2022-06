Gli architetti Andrea Meregalli e Maddalena Merlo collaborano stabilmente da più di dieci anni. Sono specializzati nella progettazione di interventi di alto profilo nel mondo della moda, oltre che nel settore residenziale.

La loro metodologia di lavoro prevede la cura del progetto in tutti i suoi aspetti, dal concept alla messa in opera. L’accuratezza di ogni realizzazione fin nel più piccolo dettaglio è garantita dall’ormai consolidata collaborazione con maestranze artigiane selezionate. Lo studio è inoltre in grado di supportare il Cliente in un ampio spettro di tematiche attinenti la comunicazione visiva, dall’immagine coordinata alla produzione di cataloghi e lookbook.