Ogni nostra collezione è stata sviluppata in Italia da maestri della tradizione con un unico scopo: creare qualcosa di unico e speciale. Non vendiamo solo arredamento, ma una completa filosofia di vita. Abbiamo deciso di non produrre solamente mobili, ma anche luci, boiserie, carte da parati, tappeti, porte e qualsiasi altro oggetto per creare un'offerta completa. La nostra idea è di non vendere singoli pezzi materiali, ma fornire al cliente un'esperienza di vita; un nuovo concetto di atmosfera creato con gusto italiano e dalla passione per ciò che facciamo. La nostra prioritá è la soddisfazione del cliente ed è anche la ragione principale per la quale abbiamo introdotto il nostro programma "Tailor Made". Il cliente può, non solo scegliere finiture e tessuti tra un'ampia gamma, ma anche modificare in ogni aspetto, ogni piccolo dettaglio per creare il proprio unico ed esclusivo pezzo d'arredamento. L'unico limite è l'immaginazione.

Nel 1990, Marco Bellani ha fondato Carpanese Home Italia, un'azienda a conduzione familiare con lo scopo di creare i più lussuosi pezzi di arredamento utilizzando unicamente i migliori materiali disponibili e combinando metodi costruttivi tradizionali con design innovativo, grazie anche alla continua ricerca di nuovi materiali. Questo contrasto è possibile grazie alla visione di Marco Bellani, che vuole preservare le tecniche tradizionali, ma anche continuare a migliorare e guardare avanti, trovando sempre nuovi modi di creare pezzi senza tempo.