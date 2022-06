Piano B Architetti Associati è uno studio composto da giovani professionisti la cui formazione personale e professionale si è sviluppata in ambito internazionale, tra Francia, Germania e Spagna.

L’attività di ricerca svolta dai tre soci nell’ambito del Phd in Teorie e Progetto dell’Architettura trova continuità nell’attività professionale attraverso un approccio sperimentale al progetto.

Lo studio è concepito come una struttura dinamica, aperta allo scambio interdisciplinare. Per questo motivo fa parte dell’alliance di FG Tecnopolo al cui interno si può avvalere di partner altamente specializzati. In partnership con società di ingegneria, imprese nazionali ed internazionali lo studio partecipa a gare d’appalto pubbliche e a grandi progettazioni in ambito privato. La gamma di servizi offerti spazia dagli interventi di interior design alla pianificazione urbana curando tutte le fasi della progettazione.

Fondato nel 2010, Piano b architetti associati è attualmente costituito da Gaia Maria Lombardo, Giorgio Pasqualini e Davide Paterna.