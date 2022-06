Ikona si propone di rivoluzionare il tradizionale concetto di scala in acciaio. Per noi, la scala non è più solo un elemento strutturale e non è un semplice complemento d’arredo. È molto di più: un complemento d’arredo evoluto. Crediamo che una scala debba infatti poter essere totalmente coerente con lo stile di un ambiente e di chi lo abita. Al contempo, pensiamo che essa debba offrire la possibilità di un’evoluzione, tale da assecondare il naturale modificarsi del gusto estetico negli anni. Per questo,tutte le scale per interni Ikona (scale rette, scale a chiocciola, scale elicoidali) sono personalizzabili con infiniti materiali e sono quindi in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di arredo e di personalità. Non solo; le scale a giorno Ikona possono cambiare vestito nel tempo: anche a distanza di anni dal montaggio, la finitura in origine scelta può essere facilmente sostituita con un’altra, più in linea con le evoluzioni dell’ambiente.