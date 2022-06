Produciamo biliardi sin dal 1938

La prestigiosa storia dell'azienda Biliardi Cavicchi è una lunga strada lastricata di lavoro e fatica, che nel corso degli anni ha accompagnato la famiglia Cavicchi a crescere in maniera esponenziale raccogliendo gratificazioni e successo, affermando la propria leadership inizialmente sul mercato italiano, per poi vedere il proprio marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza del biliardo Made in Italy.

Nata nel lontano 1938 per opera di Ugo Cavicchi, uomo pluridecorato e con grandi capacità intuitive, la Biliardi Cavicchi inizia la propria attività. Tramandata di padre in figlio nel corso degli anni attraverso diverse generazioni, l'azienda è cresciuta sia in termini di dimensioni che di ricerca tecnologica apportando migliorie alla propria gamma di prodotti portandola al più alto livello professionale.

Nel corso del tempo lo studio e l'applicazione tecnologica hanno permesso a Biliardi Cavicchi di divenire un vero e proprio punto di riferimento nell'ambito del biliardo sportivo ottenendo un riconoscimento ufficiale dallaFIBIS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo), diventando per ben 3 volte Campione del Mondo e vedendo i propri biliardi sportivi utilizzati in tutte le più grandi manifestazioni sportive sia a livello nazionale che internazionale. Oggi tutta l'esperienza, la creatività e la maestria accumulate in tanti anni di lavoro nell'ambiente del biliardo professionistico sono state sfruttate dal "Centro studi e progetti" della Biliardi Cavicchi che, sotto l'egida guida dell'arch. Giancarlo Cavicchi ha avuto un nuovo e definitivo impulso che ha portato a realizzare una nuova gamma di biliardi Exclusive e di design. Si tratta di biliardi di eccelsa qualità, studiati e pensati per essere inseriti in ambienti privati come elementi di arredo dal carattere assolutamente esclusivo, ma senza mai trascurare la qualità delle performance del gioco, che caratterizzano tutti i Biliardi Cavicchi Campioni del Mondo.