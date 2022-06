La tradizione Besana.

Un’esperienza unica tramandata da generazioni, per trattare e trasformare, con cura “artigianale”, pregiatissimi filati in morbide moquette, resistenti passatoie e in una gamma infinita di tappeti, tanti quanti la fantasia può immaginare. La creatività Besana. Il confronto continuo con stilisti e designers ha stimolato la ricerca estetica e funzionale e, partendo da una selezione accurata delle materie prime, ci ha indotto a sviluppare tecnologie produttive all’avanguardia con cui realizzare qualunque soluzione creativa, sviluppandone forme, colori, accostamenti e spessori di morbidezza. La passione Besana. E’ quella di tutte le persone che vi lavorano, un gruppo entusiasta che ha fatto propria la filosofia dell’azienda di crescere con il cliente e operare secondo semplici ma importanti valori: curiosità, versatilità, affidabilità, umanità.