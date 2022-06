Origine

La Penisola Sorrentina vanta una tradizione secolare nell’arte dell’intarsio. Fin dalla prima metà dell’800, ingegnosi artigiani Sorrentini furono i primi ad acquisire questa tecnica, che già era diffusa su tutto il territorio dell’area Napoletana.

Storia della Società

Durante gli Anni ‘40, Sig. Giuseppe Ercolano creò un piccolo laboratorio artigianale nel quale insegnò a suo figlio Giuseppe, l’amore per questo lavoro antico. Il Sig. Giuseppe affinò le sue capacità alla Scuola d’Arte e continuò l’attività del laboratorio, sviluppandolo fino a creare una fabbrica. Oggi il Sig. Orlando Ercolano, l’attuale proprietario, ha preso in mano le redini della fabbrica negli anni ’90 continuando l’antico lavoro artigianale e combinando con la arte moderna con la tradizione della tecnica dell’intarsio.

Nuova collezione di scatole per gioielleria

L’antica arte dell’intarsio è stata usata per realizzare nuove e più moderne collezioni di scatole per gioielleria, caratterizzate da disegni geometrici al fine di andare incontro alle richieste delle nuove generazioni. Questa nuova linea di scatole è stata creata dalla abile maestria di artigiani che hanno sapientemente coniugato la tradizione della lavorazione con la modernità dei disegni. Le nuove tecniche di disegni geometrici, raffinata combinazione di colori e la particolarità dei dettagli nella produzione, fa’ di questi scatole degli oggetti unici ed inimitabili e sempre più articoli di pregio e di lusso. Chi decide di averne uno, lo amerà per sempre.