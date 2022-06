Insula architettura e ingegneria s.r.l. è uno studio di ingegneria, architettura e progettazione urbana fondato nel 2002 a Roma da Eugenio Cipollone, Paolo Orsini e Roberto Lorenzotti.

Lo studio ha firmato progetti in tutta Italia, in contesti in cui la complessità e l’interpretazione dell’esistente sono elementi cardine del processo di progettazione. Opera oggi a livello internazionale tramite partnership in Germania e Turchia, dove ha aperto nel 2012 la nuova sede di Istanbul.

I progetti affrontati coprono le diverse scale di intervento, dalla dimensione urbana e dello spazio pubblico alla progettazione di interni, e sono gestiti da Insula in tutte le fasi del processo architettonico, dagli studi di fattibilità alla direzione dei lavori, grazie anche al coordinamento di una rete consolidata di consulenti che consente allo studio di affrontare incarichi complessi; ha anche grande esperienza nel campo delle energie rinnovabili realizzando numerosi impianti sul territorio.

Insula affronta ogni nuovo incarico come un’opportunità di crescita e sviluppo delle proprie capacità per offrire ai propri clienti progetti sempre innovativi.

Insula è partner della facoltà di architettura dell’Università degli Studi Roma Tre all’interno del programma Studio Design e partecipa regolarmente al Dibattito Architettonico Nazionale con workshop e seminari di approfondimento e cicli di lezioni sulla progettazione architettonica e urbana.

Dal 2008 Insula ha certificato il proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.

Insula architettura e Ingegneria s.r.l. is an engineering, architecture and urban planning practice based in Roma that was established in 2002 by Eugenio Cipollone, Paolo Orsini and Roberto Lorenzotti. The firm has completed projects throughout Italy, where the complexity of the existing architecture and its interpretation play a leading role in the design process. Insula is currently undertaking work in Germany and Turkey which has led to the opening in 2012 of the new Istanbul office. The firm is able to manage a wide range of projects - from urban planning to interior design - with the capabilities of coordinating a variety of skilled teams and consultants and to supervise all of the phases of the design process - from feasibilities studies to site supervision. Insula constantly seeks the improvement of its full range of skills and capabilities to offer its clients cutting-edge innovations in design. Insula has a solid partnership with the Faculty of Architecture of Roma Tre University through the Studio Design Program. The firm regularly participates at the National Architectural Debate by leading workshops and by giving lectures on architecture and urban planning. Insula is concerned with quality in every detail. Since 2008, the company has been certified with the UNI EN ISO 9001:2008 (Quality Management Systems).