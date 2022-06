Tonuccidesign opera nel settore dell'arredamento e del design occupandosi di progettazione industriale, ristrutturazioni e arredi su misura, direzioni e consulenze artistiche per aziende fino alla creazione di progetti speciali ed eventi, allestimenti per fiere e mostre. Lo studio nasce nel 1970 quando Enrico Tonucci inizia la sua attività progettuale con importanti aziende nel settore dell'arredamento italiane ed estere, maturando un'importante esperienza come designer ma anche, negli anni, come imprenditore, grazie alla creazione e alla messa a punto di aziende come Triangolo, Arte Cuoio e Teatro delle Muse. Viola Tonucci lavora dal 2004 a oggi presso Tonuccidesign, dal 2012 è partner.