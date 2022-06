La società nasce nel 2003 dalla volontà dell’architetto

Andrea Gennaro e di un team di professionisti per offrire alla clientela soluzioni che soddisfino appieno le loro aspettative. Un laboratorio di idee che dallo schizzo iniziale si trasformano in progetti e successive realizzazioni. Dal 2010 la società si occupa principalmente di design. Le idee diventano materia attraverso l'utilizzo di materiali innovativi, gli oggetti sono una combinazione di eleganza e minimalismo, ma nello stesso tempo dotati di una personalità speciale, capaci di cambiare atmosfere e stati d'animo. L’Abitare è in sintonia con l’Essere, dove l’individuo e l’ambiente in cui vive dialogano tra loro in armonia. Lo scambio tra naturale e artificiale è di reciprocità. La nostra attenzione è posta sul cliente e sulle sue esigenze, con un servizio di alto livello, dove la cura dei particolari e le personalizzazioni sono il fondamento della nostra filosofia, un impronta sempre originale ed emozionale. Facciamo dei sogni la vostra passione. Lo studio dei materiali, la ricerca delle tendenze e delle nuove tecnologie danno vita alla nascita di oggetti di design pensati per armonizzarsi con ogni ambiente senza tempo.