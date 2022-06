Khaos è un’azienda che trasforma materiali, finiture, decori e prodotti in preziose collezioni di mobili,

facendone una serie di prodotti unici sia per caratteristiche che per prestazioni. Khaos è un mix di diverse esperienze e di risorse : nasce da una consolidata esperienza nella produzione e realizzazione di prodotti dal sapore ebanistico ed artigianale. Una grande e profonda conoscenza brianzola del mobile ha permesso l’acquisizione del know how necessario per il lancio di collezioni dedicate sia alla casa, che all’ufficio, che alle forniture, che a pezzi dedicati e d’immagine. Gli abbinamenti dei materiali e delle finiture rendono le collezioni Khaos estremamente attuali e posizionabili in diverse tipologie d’ambienti. Legni, metalli, laccature e materiali ricchi, preziosi, non tossici, ricercati per dare valore aggiunto a tutti i prodotti. Duraturi e stabili nel tempo, garantiscono omogeneità tra tutti i prodotti, offrendo la possibilità di poter miscelare con gusto e sapienza le diverse collezioni tra loro. I legni e le essenze, sapientemente usate con perizia e maestria artigianale brianzola, vengono utilizzati per arricchire e dare calore alle collezioni, per rendere i prodotti attuali ed inseribili in diversi contesti, per renderli facilmente miscelabili con altre tipologie di prodotto. Noce nazionale, pino, acero, pau ferro, ebano, noce pedulo : sono alcune delle essenze “ trend + actual “ che Khaos usa nelle sue collezioni. Grande attenzione ai dettagli stilistici, alle nuance di colori e materiali, ai giusti abbinamenti in base all’estetica ed al gusto italiano, ma anche con grande attenzione alla funzionalità ed alle destinazioni d’uso dei prodotti stessi. Il buon risultato estetico finale, oltre alla soddisfazione dei nostri Clienti, ha fatto si che questa strada, sia cavalcata con grande successo e soddisfazione ed interpretata in modo dinamico costantemente.