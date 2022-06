A Romano d’Ezzelino, una piccola città italiana vicino a Venezia, un gruppo di Artigiani lavorano quotidianamente per creare mobili, vere e proprie opere d’arte che viaggeranno per tutto il mondo e andranno a riposarsi nelle eleganti ville private o nei palazzi e alberghi più prestigiosi di tutta la terra.

Questo gruppo di Artigiani sono parte della Mobili Tessarolo, un’azienda a conduzione familiare dedicata alla realizzazione di mobili d’arte in stile classicoItaliano. L’azienda è strutturata con un ufficio tecnico esperto, un zona produttiva destinata alla lavorazione di falegnameria, una zona “colore” destinata alla verniciatura e alla decorazione, sia in pittura che in particolari in foglia oro, delle nostre opere. I nostri mobili si distinguono dall’ordinario perché, da sempre, utilizziamo materiali pregiati, finiture con sfumature uniche, decori e intagli particolari, il tutto categoricamente eseguito a mano dai nostri artigiani. La nostra Missione è quella di continuare ad offrire una linea di capolavori artigianali unici, destinati agli intenditori più esigenti e alle ville più belle di tutto il mondo. I molti anni di esperienza, la professionalità dei nostri artigiani e la qualità garantita dal processo produttivo completamente al nostro interno garantiscono una cura minuziosa dei particolari e offrono così ai nostri clienti la qualità che ha reso il made in Italy famoso nel mondo.