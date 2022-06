Layout Isolagiorno™ , orgoglio creativo e produttivo italiano, veicola il concetto di ISOLAGIORNO nato per migliorare l' abitare delle zone giorno contemporanee. La produzione è interamente eseguita da eccelenze artigiane del distretto Emilanoromagnolo. Questa regione è tradizionalmente conosciuta per la presenza di una cultura per il dettaglio nella realizzazione di arredi. Ogni artigiano capo garantisce una grande attenzione in ogni processo realizzativo di LAYOUT ISOLAGIORNO. Il marchio e' di proprieta' di FARM srl che si occupa della gestione della produzione e della commercializzazione. La mission aziendale e' dare risposte a problemi dell' abitare contemporaneo.