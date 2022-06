SINCE 1973 ...

La Bordignon Camillo nasce nel 1973 con la produzione di mobili e si specializza nella realizzazione di mobili in massello. Ci si affida all’esperienza di manodopera del Sig. Camillo, proveniente dalla falegnameria tradizionale, e alle capacità organizzative della moglie Tersilla. Per scelta, decisero di utilizzare i macchinari indispensabili puntando al massimo sulla qualità delle risorse umane. Queste scelte permisero di andare ancora oltre, verso il mobile su misura, partendo da piccole modifiche fino alla realizzazione del mobile progettato come “pezzo unico”. Negli anni settanta la produzione si espande ai mobili classici costruiti interamente in legno massello di noce nazionale attraverso i quali l’azienda si distingue ben presto sul mercato per l’ottimo livello qualitativo dei prodotti, delle finiture e delle materie prime utilizzate. L’azienda si trasforma così in una struttura a contatto con le esigenze del pubblico e sposta il suo target sulla produzione di qualità, sia come materiali che come finiture.

... COSTANTE CURA DELLA QUALITÀ

Ma è verso la metà degli anni Novanta, con l’ingresso nell’attività dei figli Gianluca e David, che l’azienda assume una dimensione commerciale capace di introdursi in modo organico nel settore, acquisendo importanza a livello mondiale. Con l’entrata dei figli sempre aperti e sensibili alle indicazioni dei mercati, la Bordignon Camillo si inserisce nel settore degli arredamenti completi su misura in Noce e nelle varie finiture laccate, affermandosi ben presto come azienda leader di riferimento per affidabilità, qualità e flessibilità produttiva. La politica del Bordignon Camillo, come da tradizione, rimane quella dell’aggiornamento continuo, e soprattutto di una attenta e costante cura della qualità. Quella qualità che è sempre stata il distintivo della Bordignon Camillo e che la clientela le riconosce da ormai oltre quarant’anni.