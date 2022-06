Contemporaneo: il lavoro di Paolo Ciacci si inserisce nel sistema professionale del progettista contemporaneo.

Superando il concetto di indagine a più livelli di scala, dalla progettazione della casa fino a quella del product, il suo lavoro si muove trasversalmente su moda, design, architettura e arte contemporanea.

Oltre alle progettazioni di case, negozi, show-room ha collaborato alla realizzazione di eventi come A.I. per Altaroma riuscendo a tradurre il concetto fieristico in vera e propria mostra del prodotto artigianale.

Nel product trova l'applicazione dell'aspetto ludico ma colto della ideazione: gioca con le forme e i materiali adattandoli al proprio fine estetico concettuale.

Viaggiatore attento soprattutto fra l'Italia, gli Stati Uniti, la Cina, l’India e il Middle East appassionato di ogni forma espressiva a cui attingere per inventare altro, é capace di conservare sempre un controllo del proprio lavoro grazie alla esperineza maturata vicino alle aziende realizzatrici.

Portato alla sperimentazione al superamento degli ostacoli e all'unione di materiali e forme prima distanti in elementi nuovi.