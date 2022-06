Protagonista dell’intarsio italiano, Budri si avvale di mezzo secolo di esperienza nella lavorazione di marmi pregiati e pietre semipreziose. L’azienda ha progressivamente costruito un solido know how, fondato su un sapiente connubio di maestria artigiana, elevata capacità produttiva e impianti tecnologici all’avanguardia, mantendo il meglio della tradizione ma innovando ininterrotamente,in una raffinata sintesi di stile, gusto e culturaitaliani. Non solo altissima sapienza tecnica e minuziosa cura del dettaglio: la sistematica organizzazione del lavoro, la rapidità di esecuzione e la potenzialità di posa espresse dall’azienda nelle complesse opere di grande scala, unite ad ispirazione e notevoli doti interpretative, hannocontribuito alla prestigiosa reputazione di Budri quale azienda “cesellatrice” delle pietre, acquisendo un ruolo di primo piano su scala globale nel settore dell’intarsio. Dall’imponentemoschea di Abu Dhabi alle collaborazioni con lussuosi brand dell’alta moda e gioielleria, ogni progetto diventa per Budri opportunità di dare vita ad un’opera d’arte, unica e preziosa. Da

sempre Budri lavora nel mondo con architetti e designer, per collaborare alla realizzazione dei loro progetti in edifici di pregio, come partner competente in tutte le fasi di sviluppo del progetto e di adattamento alla produzione proiettata all’elevato livello di qualità. Tutta la produzione difatti avviene in Italia, con un collaudo e una prima posatura di prova nello stabilimento Budri, utile a esaminare e verificare la perfezione della lavorazione. Le grandi realizzazioni internazionali di Budri seguono due principali direzioni stilistiche: una più classica, per un recupero del patrimonio storico degli antichi intarsiatori e mosaicisti, e una contemporanea che ha portato ad importanti innovazioni nello stile e nel design, ad una creatività eclettica, ispirata da designer e progettisti internazionali. Budri porta il suo contributo all’arte e alla cultura italiana, alla bellezza e all’artigianalità, esaltando la natura mimetica e trasformista del marmo e delle pietre e valorizzando tutti i loro meravigliosi colori.