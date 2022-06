MDF Italia è l'azienda milanese di design, progettazione e produzione di mobili e complementi di arredo che grazie alla sua identità si è affermata in molti dei 43 paesi in cui esporta ed è presente in tutte le piu' importanti città del mondo.

La società ha avviato fin dalla sua nascita una innovativa e dinamica strategia d'impresa.

Efficienza, internazionalizzazione e identità sono i tratti significativi della cultura di impresa di MDF Italia e insieme alla ricerca e sviluppo sono i punti di forza alla base del suo successo.

Il processo di sottrazione del superfluo e la intensa volonta' di ricercare la semplicita' ha permesso la creazione di prodotti funzionali e piacevoli:

semplice è bello. L'approdo di questo lavoro di ricerca ha consentito di mantenere in equilibrio la tensione a sottrarre e l'esigenza di aggiungere cio' che serve agli oggetti per essere compresi.

Grande è l'impegno ad immaginare gli spazi in cui i nostri clienti vivono, e precisa la volonta' di non invaderli, di rispettare l'esistente, con la coscienza che la lievita' degli interventi crea qualita' di vita. Sottile deve essere il filo che collega tra di loro gli oggetti, i ritmi e le pause di neutralita'.

Rigore, metodo, semplicita' culturale hanno da sempre accompagnato il percorso creativo dell'azienda, contribuendo, insieme ad una intelligente curiosita', a proporre una collezione di prodotti di grande rigore estetico, di continuo ed attuale successo.

Dal 2000 vari designers hanno collaborato con MDF Italia apportando esperienze e nuova creativita'.

Tra questi Jean Marie Massaud, Bruno Fattorini, Xavier Lust, Neuland, Robin Rizzini, Francesco Bettoni, For Use, Piergiorgio Cazzaniga, James Irvine, Massimo Mariani, Soda, Cory Grosser, Andrei Munteanu, D'Urbino Lomazzi.

I premi e i riconoscimenti ottenuti in questi anni sono il segno del successo e confermano che i nostri oggetti continuano a vivere accanto a noi lievemente, e li amiamo come il primo giorno.

MDF Italia ha i suoi uffici a Milano in via Morimondo 7Lo stabile è stato ristrutturato su progetto dell'architetto M.Claudi con la finalita' di creare un luogo in cui si possa lavorare in gruppo in un'atmosfera serena, di grande comunicazione, con i nostri clienti italiani ed esteri. Uno spazio 'aperto', luminoso, che sia attraverso le sue linee progettuali che attraverso gli arredi 'home desk' by MDF Italia, trasmette idee di ambiente confortevole e di grande trasparenza, 'immagine coerente' con la nostra collezione. Nei nuovi uffici hanno la loro sede la direzione generale, amministrativa, commerciale e il gruppo ideazione-progettazione.

La sede di Mariano Comense ha la duplice funzione di centro di distribuzione e spedizione delle nostre merci, soprattutto quelle destinate ai paesi europei ed extra europei. All'interno l'Ufficio Tecnico e Ricerca e Sviluppo.