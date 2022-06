L’AZIENDA, UNA STORIA DI FAMIGLIA

Quella di Golran è la storia di una famiglia, prima ancora che di un’azienda. Una famiglia originaria di Mashad, città persiana oggi al confine tra Iran e Russia.È da qui, che nel 1898, inizia l’avventura di Hajizadeh Golran, che fonda quella che è oggi un’azienda di tappeti orientali antichi e contemporanei di grande qualità. Una storia fatta di una passione autentica per l’arte dei tappeti persiani, che ha attraversato epoche e paesi molto lontani e che, grazie ad una famiglia unita negli intenti e nei valori, è arrivata fino ad oggi, sostenuta e guidata dagli stessi principi.

Negli anni Golran acquista sempre maggior prestigio e credibilità, anche grazie allo sviluppo dei suoi laboratori artigianali e alle forniture di preziosi tappeti non solo per i privati ma anche per importanti società e gallerie d'arte. Puntare sulla qualità prima di tutto è diventato il punto di forza dell'azienda, permettendole di espandersi in molti paesi fino a diventare oggi una realtà consolidata e una delle aziende più accreditate del settore. Dagli antichi Bazar ai più moderni mercati europei, da Mashad a Milano, attraversando tre generazioni, anche i figli di Elyas Golran continuano oggi l'attività dell'azienda con immutata competenza, affidabilità e passione. Puntare sulla qualità prima di tutto è diventato il punto di forza dell'azienda, permettendole di espan- dersi in molti paesi fino a diventare oggi una realtà consolidata e una delle aziende più accreditate del settore.