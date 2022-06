IL TEMPO E L’EMOZIONE

Alcuni prodotti possono essere comprati per il prezzo basso. Altri, come i capi di alta moda, per il fascino che emanano. Ci sono prodotti che rimangono belli, sempre eleganti nel corso del tempo. La ricerca stilistica di Falegnami lavora su prodotti emozionanti e funzionali che possano durare nel tempo, privilegiando la scelta del legno, dei materiali pregiati e di processi produttivi a basso impatto ambientale.