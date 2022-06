Storia del Marchio

IL GIARDINO DI LEGNO “Il Giardino di Legno” è attivo come marchio sul mercato italiano dal 2003 offrendo ai propri clienti arredi esterni in teak di alta qualità. Dal 2007 il marchio è stato acquistato dalla Società Italiana Legnami e Arredamenti Torino - SILAT SRL ed è iniziato un processo di internazionalizzazione e di aggiornamento delle collezioni introducendo nuovi materiali ed abbinamenti degli stessi. Grazie ad un network collaborativo di diverse imprese ed alla partecipazione a diverse manifestazioni di settore all’estero il marchio partito dal capoluogo Sabaudo è oggi distribuito in oltre 40 paesi dagli Stati Uniti al Giappone acquisendo una significativa quota nel mercato dell’arredo esterno. L’importante know-how acquisito negli anni e la capacità di produrre articoli specifici per ogni differente realtà progettuale ha prodotto continuative collaborazioni con importanti studi di architettura per la realizzazione di prestigiosi progetti nei cinque continenti. Nel 2012 per differenziarsi dai concorrenti ed affrontare il mercato con prodotti innovativi ed una rinnovata immagine, l’azienda ha intrapreso una serie di investimenti che hanno portato all’apertura di una nuova sede produttiva in Italia al fine di permettere una maggiore flessibilità sul mercato europeo; lo sviluppo di nuovi prodotti caratterizzati nel design e nei materiali e la loro registrazione come modelli comunitari; lo sviluppo di una nuova immagine coordinata rinnovando completamente campagne pubblicitarie, cataloghi, presentazioni alle manifestazioni e la presenza sul web.

La Filosofia INSPIRE YOUR OUTDOOR SPACES Immaginate di poter arredare gli esterni come gli interni, i giardini come spazi di relazione e convivio perfetti per le vostre esigenze, utilizzando non solo tutte le tipologie di arredo ma anche una vasta scelta di materiali, colori e abbinamenti. Le collezioni de Il Giardino di Legno vi faranno sognare uno spazio aperto fatto di attenzioni, di qualità, di design e di tradizione, da arredare con piacere e da vivere con gusto. Il giardino è relax, il giardino è piacere e purificazione, è libertà e quiete, è allegria e amicizia, uno spazio da progettare con eleganza e funzionalità, con autonomia e originalità e soprattutto con qualità e libertà di scelta. Alle basi del nostro marchio vi sono la qualità dei prodotti ed il servizio alla clientela. Due prerogative per le quali restano fondamentali l'abilità e la passione degli stakeholders e un'organizzazione dell'attività produttiva estremamente flessibile, che riesca a rispondere con uguale efficacia alla produzione in stock e su commessa permettendo ai propri clienti di Creare il loro desiderio di arredo.

Diceva Charlotte Perriand, maestra dell'architettura e del design moderno, "l'oggetto non è neutrale, c'è un rapporto con l'uomo e bisogna tenerne conto". Tutti i nostri prodotti nascono mantenendo sempre presente le necessità degli uomini e delle donne che li utilizzeranno, non solo ergonomia e qualità, ma anche la percezione visiva e tattile, tutte le componenti di un rapporto che deve essere piacevole e duraturo.