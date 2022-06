Via Roma, 60 è una divisione dell’azienda Gruppo Carillo, nata nel 2005 e specializzata nella produzione e commercializzazione nazionale ed estera al dettaglio qualificato, di tutti gli articoli tessile casa.

Via Roma, 60 è nata ed è diventata una realtà di successo grazie all’esperienza imprenditoriale, alla cura ed alla passione della famiglia Carillo che, giunta oggi alla terza generazione, progetta, realizza e distribuisce sul territorio nazionale ed estero tutto il tessile per l’arredo casa. Ed è proprio in virtù delle sue origini che Via Roma, 60 prende il suo nome dall’indirizzo del primo negozio di biancheria per la casa e tessuti della famiglia Carillo a San Giuseppe Vesuviano, loro paese natale.

Concept

Via Roma, 60 è un brand “total look”, abbraccia tutte le categorie merceologiche del tessile casa: dal letto alla cucina, dal bagno agli accessori arredo, fino al tendaggio ed al tessuto d’arredamento, venduto anche al taglio e coordinabile con tutte le collezioni biancheria. Via Roma, 60 è stato creato ispirandosi al concetto di perfezionismo; il suo scenario di riferimento è un mercato di livello medio-alto, dove si propone con capi di biancheria di estrema raffinatezza, vera incarnazione di uno stile di vita moderno, contraddistinto da una qualità impeccabile. Via Roma, 60 è pensato per chi ama vivere la casa, innovare l’immagine del proprio ambiente privato e vuole sperimentare le nuove tendenze con stile, allegria e semplicità e, al tempo stesso, per chi vuole concedersi piccoli lussi quotidiani, in cui i dettagli sanno imprimere un segno personale all’ambiente. L’essenza di Via Roma, 60 è: essere elegante, romantico, di tendenza, piacevole, trasmettere armonia e benessere. Il suo obiettivo: elaborare in modo sempre esclusivo il concetto di eleganza.