Cinquant’anni di storia per un’azienda che lavora il marmo con metodi di alta sartoria. Più di mille varietà di marmi, onici, pietre e graniti lavorati ogni anno per una firma stilistica presente in tutto il mondo in hotel, opere, progetti in grande scala, lavori di restauro e interior design. Decormarmi significa progetto su misura e servizio su misura. Da sempre lavora con i più noti studi di architettura internazionali garantendo una consulenza globale, dai rilievi in cantiere allo sviluppo di disegni esecutivi e render di fattibilità e resa. L’azienda esprime l’eccellenza di lavori unici e mai uguali a se stessi: intarsi e mosaici dalla posa millimetrica, scelta peculiare e ricchezza di materie prime, preziose lavorazioni che uniscono sublime artigianato e sistemi di avanguardia tecnologica.Decormarmi è ricerca, innovazione e diffusione di nuovi trend attraverso il brand di design Kreoo. Rivoluzionari e iconici oggetti in marmo che reinterpretano i codici estetici del marmo unito ad altri elementi naturali.