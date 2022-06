Stosa, una famiglia italiana.

50 anni di storia e una sola grande passione: la cucina. Da sempre produciamo solo cucine, create e prodotte per migliorare la vita di chi, ogni giorno, vive nello spazio più conviviale della casa. Progettiamo e realizziamo esclusivamente in Italia prodotti eccellenti nella qualità, realmente sostenibili per ogni famiglia italiana e per i giovani. Ecco perché una cucina Stosa nasce da valori autentici come impegno, onestà, rispetto e originalità in Italia e in oltre 40 Paesi nel mondo, con un mercato in costante espansione. Impegno per dare il meglio di noi attraverso ogni singola cucina, direttamente a casa tua.Onestà per trasformare i nostri progetti in spazi di vita davvero sostenibili.Rispetto per la natura che ci circonda e per tutta la filiera produttiva.Originalità per essere sempre più competitivi nell’innovazione tecnologica e funzionale.È così che ogni giorno costruiamo le nostre cucine. Pensando a te.