Fondato nel 2009, lo studio di architettura e design Barberini & Gunnell, nasce dall’unione professionale di Francesco Barberini e Nina Alexandra Gunnell.

Francesco Barberini, nato a Cesena, Italia nel 1978, laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Venezia/IUAV; Master in Architettura dei Giardini; Master in Interior Design presso l’Istituto Europeo di Design - Roma. Ha lavorato presso la ATC S.r.l. - Ancona nell’ambito della progettazione e realizzazione di stampi a iniezione per materie plastiche nei settori arredamento e automotive curando il design e lo sviluppo dei progetti. Nina Alexandra Gunnell, nata a Marbella, Spagna nel 1976, laurea in Communications presso Bayerische Akademie fùr Werbung und Marketing/BAW - Monaco; Diploma in Interior Design presso Accademia Italiana - Firenze; Master in Interior Design presso l’Istituto Europeo di Design - Roma. Ha lavorato presso lo studio Christian Jakusconek Architects - Siena e presso Fendi HQ/Store Planning Department - Roma.

Lo studio Barberini & Gunnell riceve incarichi per ristrutturazioni e progetti specie di interni in Italia e all’estero. Da alcune committenze private emergono richieste per la progettazione e la realizzazione di elementi di arredamento su misura, particolari e unici che portano lo studio a specializzarsi nel product e industrial design. Studio Barberini & Gunnell collabora attualmente con Tonelli Design e Doimo Idea - Gruppo Doimo.

Parallelamente lo studio progetta e realizza oggetti al di fuori della realtà industriale; nascono pezzi unici e serie limitate. In queste creazioni, liberi dai vincoli di un progetto riproducibile, si sperimentano i materiali, le lavorazioni artigianali più ricercate e le soluzioni tecniche più ardite ed estreme portando al massimo le caratteristiche meccaniche dei materiali.

Prendono vita pezzi a metà strada tra oggetti di design e sculture. Questi progetti talvolta restano gelosamente custoditi nello Atelier Barberini & Gunnell come memoria storica, talvolta vengono battuti da case d’asta internazionali come la casa d’aste francese Tajan con cui lo studio collabora assiduamente.