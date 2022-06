MM Lampadari nasce nel 1966 da radici artigiane per diventare in breve tempo un punto di riferimento per il mercato internazionale nel settore dell’illuminazione d’interni.Da sempre il nostro obiettivo è abbinare perfettamente l’abilità artigiana, la conoscenza tecnica e la visione estetica dei nostri Maestri del ferro forgiato alla creatività e al pensiero di designer. Il tempo passa ma la scintilla che accende in noi la voglia di sorprendervi non si esaurisce, per questo collaboriamo da sempre con i migliori designers che sono il motore del nostro crescere.Pensiamo, disegniamo e diamo forma a lampadari, appliques e altri articoli classico-decorativi, contemporanei e moderni per soddisfare ogni esigenza estetica, impreziosendoli con vetri soffiati di Murano in infinite varietà di colore e finissimi cristalli Swarovski.

I nostri prodotti rispecchiano una qualità eccellente e un’ineguagliata abilità artigiana, realizzati interamente In Italia all’interno del nostro laboratorio di produzione in provincia di Treviso. Grazie alla competenza acquisita negli anni e al supporto costante della nostra divisione progetti.Vi diamo il supporto necessario per far fronte alle innumerevoli esigenze di un mercato in continua evoluzione, a noi sta a cuore la Vs. soddisfazione non chè quella dei Vs. clienti.Collaboriamo con showrooms, studi di architettura, interior designers e contractors a livello nazionale ed internazionale, e siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che il futuro ci riserva!