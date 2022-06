Profilo.

La storia Best nasce a Fabriano nel 1976, dall'entusiasmo di due lungimiranti imprenditori che pensano che il settore delle cappe aspiranti per cucine domestiche possa essere arricchito dalla presenza di una nuova azienda che si presenta sul mercato con nuove idee e passione. Infatti, dopo poco più di un decennio, Best presenta la prima cappa camino al mondo, una piccola rivoluzione estetica che introduce finalmente il design anche in cucina e che rappresenta il primo atto di un processo innovativo che porta poi al lancio delle prime cappe decorative di design sul mercato internazionale. Nel 1995 Best entra a far parte del gruppo americano Nortek Inc., leader mondiale nel settore del trattamento dell'aria domestica, che vede nel valore dei suoi prodotti e nella continua crescita della società la possibilità di amplificare ulteriormente le sue evidenti capacità tecnologiche e creative, integrandola pienamente nel gruppo multinazionale.

Best oggi A distanza di oltre trent'anni dalla sua nascita, Best oggi è presente con stabilimenti produttivi in Italia e in Polonia, con organizzazioni commerciali dirette in Italia, Francia e Germania, e con organizzazioni di vendita indirette a livello internazionale. Certificata ISO 9001 Vision 2000, ha introdotto nei suoi prodotti elementi tecnologici innovativi quali automatismi, sensori per il rilevamento della qualità dell'aria, sistemi per la riduzione del rumore, sistemi ergonomici di controllo e manutenzione, sistemi per il risparmio energetico, anche grazie alla presenza, all'interno del suo gruppo, della divisione motori, specializzata nell'engineering e nella produzione di motori elettrici e convogliatori d'aria.

La filosofia Best Per chi come noi si chiama Best, i valori aziendali non possono che essere quelli di offrire alla clientela servizi e prodotti che rappresentino quanto di meglio ci sia oggi sul mercato, non solo misurandosi continuamente rispetto agli standards attualmente in uso, ma puntando a stabilire nuovi standards di qualità, servizio, tecnologia e design.

Best non è solo un nome, è un modo di vedere ed immaginare le cose, di andare oltre all’ideare e produrre un prodotto di qualità, puntando all’eccellenza senza compromessi. Best è un modo di approcciare la vita puntando sempre al meglio.