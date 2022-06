Coltivo da sempre un particolare attaccamento per gli oggetti di uso comune con una propensione ad accumularli sempre lontano dalla logica del collezionismo. Interagire con gli oggetti è per me volerne costatare la presenza utile e documentarne l’esistenza ; in questo campo d’indagine sugli oggetti/prodotti/luoghi cerco di rompere le regole di classificazione storica attraverso accostamenti inusuali di tecniche e linguaggi.