Nata nell'anno 2014,

Fenice Interiors è il brand fondato da giovani professioniste nel settore dell'architettura, dell'interior design e della grafica 3D, le quali hanno unito le loro esperienze decennali per dare vita a un progetto la cui parola d'ordine è "rinnovamento".

Fenice Interiors si propone di creare nuove location al fine di renderle funzionali e piacevoli, o di rinnovare lo stile degli ambienti esistenti, il tutto sfruttando la velocità del web che permettere di abbattere i costi senza rinunciare alla qualità del servizio.

"Come l'Araba Fenice risorge dalle proprie ceneri per rinascere a nuova vita, Fenice Interiors inventa e rinnova gli spazi in cui vivere, ascolta le esigenze dei propri clienti per trasformarle in realtà e crea ambienti moderni e armoniosi."