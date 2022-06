50 ANNI di attività, tre aree d'intervento, 78 addetti, 46.000 metri quadri d'insediamento di cui 26.000 coperti. Il Gruppo Babini è oggi una realtà dinamica e diversificata, evoluzione naturale del primo nucleo produttivo sorto negli anni '60.

E' Giancarlo Babini, presidente dell'azienda, che insieme ai suoi fratelli, fonda nel 1963 la Babini Spa. Situata nel comune di Camerano, a pochi chilometri da Ancona, l'azienda inizia la sua attività come piccolo laboratorio destinato alla produzione di complementi per l'arredo della casa, con il nome Mobilfer. L'ingresso della Babini nel mercato del mobile per ufficio avviene nel 1972, intuendo le potenzialità di un settore in forte crescita. Nel 1980 viene costituito il Gruppo Babini, unione di quattro realtà aziendali differenti BABINI UFFICIO: specializzata nella produzione di mobili, pareti divisorie e sedute per l'ufficio; BABINI DESIGN: orientata alla creazione di complementi d'arredo per la casa; BABINI CASA: impegnata nella realizzazione di mobili per l'ambiente domestico; FINGROUP: occupata in attività finanziarie e di credito al consumo. Nella seconda metà degli anni '80 la Babini coglie le opportunità derivanti dallo sviluppo del terziario e dall'uso di nuove tecnologie nell'ambiente lavorativo e realizza un forte incremento nelle vendite, grazie soprattutto all'intelligente intuizione dell'imprenditore, unita all'entusiasmo e all'impegno di tutto il team. Nel 1997 le società operative vengono fuse in un'unica grande azienda e quelle che erano ditte autonome diventano divisioni commerciali. La nuova dimensione aziendale permette alla Babini di operare su vasta scala e le fa raggiungere importanti traguardi sia in termini di fatturato che di penetrazione del mercato, posizionandola fra i gruppi italiani leader del settore. Nel 2000 nasce la BABINI INVEST, una società del gruppo, attiva nel mercato degli investimenti immobiliari in Italia e all'estero. La società opera nella realizzazione e nella vendita di complessi residenziali, industriali e commerciali oltre che nella acquisizione di terreni ed immobili, senza intermediazioni da parte di agenzie immobiliari o studi di progettazione esterni. Avvalendosi di uno studio tecnico interno mirato alla consulenza al cliente e di un ufficio commerciale finalizzato alla vendita diretta la Babini Invest rappresenta oggi un fattore di successo del gruppo Babini. Attualmente il Gruppo Babini opera nell'area office, home e building, con idee, soluzioni e progetti pensati per migliorare la qualità dei luoghi del lavoro e dell'abitare.