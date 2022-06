Francesco Dollo nasce ad Acireale (Catania) nel 1975. Si laurea in architettura a Palermo. Attraverso la sua collaborazione con diversi studi di architettura, ha la possibilità di confrontarsi e crescere nei diversi settori della professione (edilizia, restauro architettonico, urbanistica). Collabora a progetti di interior desing e contract per gli Emirati Arabi Uniti presso uno studio di progettazione, dove ha la possibilità di ampliare le proprie capacità occupandosi anche di progettazione paesaggistica. Oggi l’architetto Dollo vive a Catania dove svolge la sua attività di libero professionista, in particolare nel settore privato, occupandosi principalmente di interior desing.