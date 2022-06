Giara Art Design è un’azienda dalla forte tradizione nella produzione di maniglie, pomoli e accessori per mobili, serramenti e porte in stile classico. La sede é ad Agnosine, in provincia di Brescia, area che porta con sé una significativa eredità nella lavorazione artigianale dei metalli.

La Famiglia Frascio, proprietaria dell’azienda, ha saputo creare negli anni una solida realtà imprenditoriale, giunta ai giorni nostri alla terza generazione. Giara Art Design rappresenta il frutto di una continua ricerca volta alla diffusione a livello internazionale di un marchio Made in Italy, simbolo dell’enorme valore intrinseco di un prodotto tipicamente artigianale. L’azienda si configura come vera e propria Concept House, capace diconiugare l’antica storia metallurgica del territorio, risalente al 1800 a.c., con un’innovativa concezione dello stile contemporaneo, fra il country e lo shabby chic passando per linee classiche. Negli ampi open space della sede le idee nascono e si sviluppano per poi concretizzarsi incomplementi d’arredo dallo stile intramontabile, accessori dalle linee esclusive ed originali, pezzi unici nei quali arte e design si fondono. Gli articoli per porte, finestre, mobili e cucinerealizzati da Giara, sono il frutto di un’attenta e costante ricerca stilistica basata sullo studio accurato delle varie correnti artistiche ed architettoniche che hanno attraversato le epoche. Pregiati materiali dalle origini medioevali - come il Britannium – e metalli di gran valore dalla storia ben più antica – come il Bronzo – vengono fusi e lavorati ancora manualmente, nel pieno rispetto di una tradizione artigianale tipica della zona, che lo staff di Giara Art Design ha voluto riscoprire e applicare con passione e impegno. La materia prima ispira la creazione del prodotto stesso, nella sua forma, nei suoi colori naturali non verniciati, nel processo produttivo adottato. Ciò che scaturisce dal materiale diviene accessorio per un arredo di qualità, dove confort e sostenibilità concorrono all’ottenimento del vero lusso moderno.