PELLITTERI LEDLIGHT , cerca costantemente la mimesi fra design, eleganza e tecnologia d'avanguardia. La ricerca decennale sulla tecnologia LED rendono l' azienda leader nel segmento tecnico/decorativo dell'illuminazione moderna di lampade a sorgente LED, sempre più sensibile alle problematiche energetiche.Attraverso il costante aggiornamento e la competenza raggiunta riesce a mettere in pratica la tecnologia led più all'avanguardia su apparecchi rigorosamente made in Italy dall'eleganza e dal design inimitabile, risolvendo qualsiasi esigenza di illuminazione, sempre nel rispetto dell’ambiente e quindi delle problematiche energetiche e di inquinamento visivo. Ricerca e sperimentazione sul concetto d’illuminazione, innovazione e tecnologia nel controllo e gestione della luce, fortissima attenzione a materiali eco-compatibili e in generale alle esigenze ecologiche e radicata vocazione per il design, sono valori che contraddistinguono la Pellitteri led light e si identificano con i principi alla base dei suoi prodotti per un miglioramento della qualità della vita.I vantaggi in termini economici e ambientali che derivano dall' utilizzo della tecnologia LED sono: Elevata efficienza luminosa, basso consumo, limitate emissioni di CO2, lunghissima durata di funzionamento, limitati cicli di manutenzione, ridotte dimensioni, assenza di UV e infrarossi ( i LED non scoloriscono o scaldano gli oggetti illuminati) e alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.