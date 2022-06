..uno studio basato sul binomio osare-dare. L’osare mantiene viva la persona. Il dare soddisfa le esigenze del committente. Il giusto connubio che nutre i sogni che si vanno ad esaudire con il coordinato ed attento dialogo tra architettura e ccommittenza..

Rudy Davi (Ferrara 1978) vive e lavora a Ferrara. Si laurea in architettura con pieni voti presso l’università di architettura di Venezia con una tesi inerente la progettazione del nuovo studio di registrazione della band U2 a Dublino.

Dopo aver lavorato per alcuni studi a Venezia e Ferrara, nel 2005 si trasferisce in Olanda dove lavora presso lo studio Snitker/Borst e successivamente per lo studio Dok architecten ad Amsterdam.

Durante la sua formazione in Olanda inizia diversi progetti in ambito residenziale e pubblico in Italia e partecipa a numerosi concorsi internazionali tra cui Europan 9 e 10 in cui si classifica nelle prime 5 posizioni.

Nel 2009 rientra in Italia e fonda a Ferrara lo studio |dare-architettura| dove si occupa sia di progettazione architettonica in ambito pubblico e privato, sia di design. Nel campo del design inizia a sviluppare oggetti in cui nel linguaggio emerge sempre un connubio tra forma e meccanica.

Nel 2010 partecipa al workshop “Progettare la sostenibilità 4” tenuto dall’architetto Martin Hass dello studio Behnisch Architekten, vince il concorso per partecipare all’evento di OpenDesignItalia e si classifica 3° al concorso Beeh Design Contest con la lampada Pilastro.

Nel 2011 partecipa al Fuorisalone di Milano e all’evento OpenDesignItalia selected a Bologna.

Nel 2012 è invitato a esporre all’evento Habitat a Ferrara sezione giovani designer e viene selezionato tra i 10 migliori designer Emilia Romagna per la partecipazione all’evento OpenDesignItalia 2° edizione a Venezia.

Nel 2013 risulta vincitore del concorso Lexus Design con la lampada Klava, si classifica 3° alla mostra-mercato MeMe exposed presso Ferrara con un suo repertorio di oggetti ed entra a far parte della commissione bandi nel quadriennio 2013-2017 presso l'ordine degli architetti di Ferrara.

Nel 2014 viene premiato da Cino Zucchi ottenendo la menzione speciale per il concorso "La ceramica e il progetto" come secondo miglior progetto italiano realizzato con l'uso della ceramica per la categoria istituzionale.

Nel 2015 riceve il riconoscimento per il premio Barbara Cappochin come dieci migiori opere realizzate nella Regione Veneto.

Nel 2016 vince il secondo premio nel concorso di progettazione per la realizzazione di un nuovo asilo con palestra nella città di Stoccarda. Nello stesso anno viene selezionato per entrare a far parte della commissione qualità architettonica per il Comune di Codigoro.