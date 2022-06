Martinelli Luce rappresenta oltre cinquant’anni di storia dedicati alla produzione di lampade e sistemi di illuminazione.

La Martinelli Luce nasce nel 1950 grazie all’intuizione e alla volontà di Elio Martinelli di voler costruire in proprio gli apparecchi illuminanti da utilizzare negli esercizi commerciali di cui curava la progettazione. Inizia così una vasta produzione di lampade per interni, con sempre maggiore attenzione al loro impiego domestico. Gli apparecchi Martinelli Luce sono caratterizzati da un design essenziale e da un’originalità progettuale, elementi che da tre generazioni sono alla base della filosofia dell’azienda. È dalla natura e dalla geometria che Elio Martinelli trae ispirazione e crea apparecchi illuminanti funzionali, dal design fortemente innovativo e prodotti con materiali usati secondo le loro caratteristiche intrinseche. Sono nate così diverse lampade come la Foglia, la Bolla, ilSerpente, il Millepiedi, il Dobermann, le Rondini, le Nuvole Vagabonde. Forme semplici ma dal senso profondo che hanno segnato la storia del design, sempre richieste dal mercato. Alcuni di questi apparecchi, insieme ad altri come il Pipistrello e la Ruspa, disegnati dall’architetto Gae Aulenti, sono conservati nei più importanti musei di design. Anno dopo anno la gamma della Martinelli Luce si è arricchita di nuovi apparecchi come il Profiterolle, il Cobra, il Colibrì, ilPoliedro, pur mantenendo un buon numero di prodotti storici quale espressione del design italiano degli anni ‘60 e ‘70, così che l’azienda presenti una collezione assai significativa e attuale. Hanno collaborato e collaborano con la Martinelli Luce: Gae Aulenti, Sergio Asti, Studio Orlandini, Marc Sadler, Luc Ramael, Studio Lucchi & Biserni, Angelo Micheli, Michel Bouquillon, Brian Sironi, Studio 4P1B e molti altri. La Martinelli Luce offre oltre alle lampade per la casa, un’ampia gamma di apparecchi tecnici progettati per l’illuminazione di uffici, negozi, cinema, hotel, musei e punti vendita della grande distribuzione, impiegando sorgenti di luce con tecnologia applicata all’ottimizzazione della resa energetica e all’illuminazione deglispazi commerciali. La Martinelli Luce è presente da sempre alle varie fiere del settore sia in Italia e che all’estero. La pubblicità riveste un’importanza fondamentale per l’azienda, promuovendo la propria attività attraverso le principali riviste del settore. Negli anni Martinelli Luce ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i più recenti ricordiamo: per la lampada Elica il premio iF PRODUCT DESIGN GOLD AWARD 2010 e il COMPASSO D'ORO nel 2011, per la serie Colibrì il premio iF PRODUCT DESIGN AWARD 2011 e iF PRODUCT DESIGN AWARD 2013 per la lampada Toy il premio iF PRODUCT DESIGN AWARD 2011 e ADI DESIGN INDEX 2011 per la nuovissima lampada Fluida il premio YOUNG & DESIGN 2013 Emiliana Martinelli che dirige l’azienda da molti anni, affiancata ora dal figlio Marco, prosegue nell’attività di progettazione ispirandosi agli stessi principi del padre, introducendo però nuovi elementi formali e tecnologici che fanno conservare alla Martinelli Luce una posizione significativa tra le industrie del settore