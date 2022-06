waltritsch a+u,

architetti urbanisti ha sede a Trieste dal 2001 e si occupa di progettazione architettonica, architettura d’interni e di progettazione urbana. Tra i progetti realizzati ricordiamo il centro culturale KBcenter e la Mediateca Provinciale Casiraghi a Gorizia, il piano urbanistico per 1.000 nuove residenze CasaNova a Bolzano, gli uffici Cogeco S.p.a. a Trieste. I progetti dello studio sono stati presentate in oltre 140 pubblicazioni in 16 paesi tra Europa e Asia, e sono stati esposti alla Biennale di Venezia, la Columbia University di new York e al 14. Congresso mondiale degli architetti UIA a Tokyo. Dimitri Waltritsch si è formato allo IUAV Venezia (Laurea in Architettura) ed al The Berlage Institute Rotterdam (Master of Excellence in Architecture). Prima di iniziare la propria attività professionale ha accumulato una serie di esperienze professionali in Europa e Giappone (Cie. / Frits van Dongen - Amsterdam, Renzo Piano Building Workshop - Paris, Ashihara International - Tokyo, Elia Zenghelis - Athens). Dimitri Waltritsch insegna Composizione Architettonica alla Facoltà di Architettura di Trieste ed ha insegnato progettazione Urbana alla Facoltà di Architettura di Ferrara, è stato giurato l’Österreicher Bauherren Preis, visiting lecturer presso la Columbia University di New York, il Berlage Institute in Amsterdam, le Università di Venezia e Firenze, le Haus der Architektur di Graz e Klagenfurt.