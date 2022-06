Giochi d’acqua, luci, materiali, progetto, affidabilità e flessibilità: il nostro compito è di far coesistere questi temi all’interno di strutture funzionali ed esteticamente piacevoli.

PROGETTAZIONE Ci avvaliamo di personale esperto e tecnicamente preparato, con collaborazioni presso prestigiosi studi di architettura, e un'attenzione massima per la qualità dei materiali utilizzati e delle finiture. Oltre alla struttura per realizzare l'intera fontana, disponiamo anche della specializzazione e dell'organizzazione per realizzare il progetto dell'intero impianto, in piena cooperazione con l'architetto, il paesaggista, l'impiantista, lo strutturista, il responsabile dell'irrigazione, etc. A tali fini utilizziamo software specifici quali AutoCAD, 3DMax, FTP Upload e BuildOnline - per il coordinamento con gli altri progettisti. Offriamo al Cliente rendering statici e animati per offrire una preview di massima su come verrà realizzata concretamente la fontana o i giochi d'acqua. Alcune delle nostre prestigiose collaborazioni con gli studi: Pelli Clarke Pelli Architects (New Haven, Connecticut, USA); Adamson Associates Architects (Ontario, Canada); Edaw | Aecom (Londra); Land (Milano); Hines (Milano); MSC Associati (Milano); J&A Consultants (Milano); Polistudio (Riccione); Terragram (Surry Hills, Australia).