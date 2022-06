Giopato & Coombes. Due progettisti, innamorati del “fare” progetto. Un architetto e un designer. Una donna e un uomo, lei italiana e lui britannico. Due individualità, intuizione e razionalità: una moltitudine di visioni. Contaminazione e fusione. Uno studio: design e architettura, branding e autoproduzione, perché la multidisciplinarietà è il combustibile che genera lo sviluppo creativo.

Cristiana lavora in modo esuberante, ama ribaltare i luoghi comuni e cerca collegamenti inusuali. Su un progetto, in prima istanza ama individuare i punti fissi per poterli scardinare. La funzionalità è la condizione necessaria, l’estetica però è un valore aggiunto, non trascurabile perchè ti consente di arrivare al cuore della gente. Christopher lavora in modo calmo e razionale. Utilizza il design per sfidare i limiti della produzione di oggi, in una ricerca inarrestabile d’innovazione. Spinge i processi industriali ai loro limiti sculturorei e cerca di ridurre l’impatto della ripetizione industriale. La sua ricerca finale lo vede scoprire la variazione industriale per sbloccare sempre più possibilità d’espressione. Quando si avvicinano ad un nuovo progetto si immergono nelle prospettive e le percezioni sia del cliente che dell’utente finale, in modo di trovare valori comuni, incongruenze e limiti ingiustificati che possono segnalare soluzioni in grado di creare connessioni significative tra i due. I clienti che hanno già commissionato progetti allo studio: Living Divani, Kenzo, Design Within Reach, Fiam Italia, Lema, Miniforms, Industreal e Glass Idromassaggi. Sono spesso coinvolti in conferenze di design e i loro prodotti presenziano in mostre e pubblicazioni in tutto il mondo.