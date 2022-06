Saime Ceramica

Nel 1938 nasce il marchio Saime (Società Azionaria Industriale Materiali Edili), intimamente legato alla tradizione del distretto ceramico di Sassuolo, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.Le sue origini affondano nella storia e testimoniano la continuità produttiva e la capacità di rinnovarsi sempre. Nel 1987 l’azienda Saime Ceramiche viene rilevata dal Gruppo Ceramico Riwal e l’attività viene sospesa per diversi anni per consentire un’opera di totale ristrutturazione e ammodernamento. Ormai dotato di uno degli stabilimenti più all’avanguardia del settore, il marchio è di nuovo pronto a tornare sul mercato: è il 1996 e viene così ripresa con nuovo slancio una tradizione che ha attraversato quasi sessant’anni, lasciando un segno indelebile nella storia della ceramica di Sassuolo. Nel 2007 il Gruppo Riwal diventa Nuova Riwal Ceramiche S.r.L ed entra a far parte della Casalgrande Padana S.p.A. Oggi il marchio Saime Ceramiche si contraddistingue per dinamicità, qualità e tecnologia e per una particolare attenzione alle esigenze dei mercati esteri dai quali deriva quasi il 70% del fatturato. Attenta alle evoluzioni degli stili di vita, coglie il gusto e le esigenze di un pubblico eterogeneo offrendo una vasta gamma ricercata di prodotti, in linea con i trend e spesso anticipando le tendenze.