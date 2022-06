Lab145 è un'esperienza nata e cresciuta al crocevia tra artigianato tradizionale e digitale. Designers e artigiani lavorano sotto lo stesso tetto per progettarre e realizzare arredi, complementi, illuminazione e accessori per privati e aziende, sia in serie che su misura. Tutto questo è possbilie grazie al particolare cocktail di know how artigianale e project design, accompagnato da una rete flessibile e affidabile di fornitori industriali, che lo studio Lab145 è riuscito a creare.