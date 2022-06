Il dinamismo di un'azienda, la forza di un gruppo

Fondata nel 1961 a Casalgrande, Ceramiche Supergres ha iniziato la propria attività producendo pavimenti e rivestimenti in bicottura e cottoforte. Nata come piccola azienda costituita da soci e maestranze locali, negli anni ha saputo crescere insieme al distretto ceramico sassolese, ad espandersi in diversi mercati nel mondo garantendo prosperità ai soci ed alle maestranze per oltre vent’anni. Nel 1996, dopo una serie di cambi di proprietà, l’azienda è stata acquisita dal Gruppo Concorde, uno dei gruppi ceramici leader a livello mondiale. Da allora Supergres si è affermata sempre più sui mercati e oggi esporta in più di 50 paesi nel mondo. Supergres è oggi un’azienda dinamica e moderna che guarda all’innovazione ed al rinnovamento come strumenti fondamentali per rispondere all’evoluzione del mercato e delle tendenze. Un’attenzione al mercato che, insieme all’impiego di tecnologie innovative, a ricerche all’avanguardia e a grandi investimenti che derivano dall’appartenere ad un dei maggiori gruppi ceramici Italiani, ci ha permesso di tradurre le esigenze della clientela e le tendenze del mercato in collezioni di qualità e servizi personalizzati. Valori che diventano valore Supergres crede e coltiva con convinzione valori dalleradici profonde. Un legame forte unisce l’azienda, i dipendenti, icollaboratori e fornitori locali ed è dalla forza di questaunione che nascono servizi e prodotti di alta qualità. Lo stesso legame forte che ci lega ai nostri clienti,si traduce nel grande valore che diamo ai rapportipersonali, alla disponibilità e all’attenzione al cliente,che rinnoviamo nei nostri comportamenti giorno dopogiorno. Per noi di Ceramiche Supergres serietà, lealtà,trasparenza, responsabilità e affidabilità rappresentanoi valori di oggi e di domani. Valori che danno valore al nostro lavoro quotidiano. La casa prima di tutto Supergres produce pavimenti per interni ed esterni e rivestimenti per bagni e cucine prevalentemente per l’edilizia residenziale, collezioni ceramiche di grande qualità, in grado di soddisfare per ricerca estetica e tecnologica diverse destinazioni d’uso e differenti stili. Un’ampia varietà di superfici in grado di combinarsi con gli stili e le tendenze dell’arredamento della casa di oggi e di domani. Proposte classiche e romantiche o moderne e lineari ma sempre caratterizzate da equilibrio, eleganza ed armonia. Prodotti apprezzati per le tonalità di colore, per la raffinatezza delle finiture e per i dettagli curati con la massima attenzione. Noi di Supergres conosciamo l’emozione che nasce immaginando i nuovi ambienti della propria casa, i colori, le decorazioni, le finiture: le nostre collezioni riescono a realizzare questi ambienti, esattamente come desiderati nella propria immaginazione, dando vita, nella propria casa, ad atmosfere personali e uniche, in cui si assapora un gusto intenso di italianità. Made in Italy - L'indicazione di origine che diventa impegno etico Ceramiche Supergres è orgogliosa di produrre le proprie piastrelle in Italia, sia per i valori di stile, design e qualità che esso comporta, sia per il nostro modo Italiano di produrre, rispettoso dei lavoratori, della salute e dell’ambiente.Ceramiche Supergres ha aderito con convinzione al “Codice Etico” proposto da Confindustria Ceramica che ci impegna a comunicare con chiarezza l’origine dei nostri prodotti,indicando come paese d’origine quello in cuiviene effettuata la fase di cottura delle piastrelle che è la fase più importante del processo produttivo, garantendo in questo modo il massimo rispetto e trasparenza verso i clienti e i consumatori finali. Chi acquista le nostre ceramiche “Made in Italy“ può essere certo che esse sono prodotte in Italia, che vengono utilizzate materie prime sicure e realizzate da maestranze qualificate con tecnologie all’avanguardia che rispettano l’ambiente e assicurano le migliori condizioni di lavoro. Per questo scrivere “Made in Italy” sui nostri prodotti non è per noi uno slogan commerciale ma una espressione di valori forti ispirato alla onestà, all’etica e al senso di responsabilità.