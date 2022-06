Aumenta la voglia di bello, cresce il bisogno di sostenibilità. Nasce per questo Regenesi, la prima azienda di design e moda di post consumo. Alluminio, plastica, pelle, vetro. Materie prime a cui viene data una seconda chance per essere migliori. Più belle, più intelligenti. Una nuova vita assolutamente migliore della precedente, illuminata da una visione compatibile di bello e sostenibile. Un mondo che parte dalla casa per arrivare agli accessori moda e gioielli; collezioni create dai designer e stilisti più noti a livello internazionale, tra i quali Matali Crasset, Marco Ferreri, Giulio Iacchetti, Setsu e Shinobu Ito, Denis Santachiara, Kaisli Kiuru, ma anche da Regenesi’s design Factory, gruppo di giovani emergenti provenienti dalle scuole di design e moda più prestigiose in Italia e dalla community internazionale che si sta sviluppando nel sito web istituzionale. La vendita dei prodotti è on-line sul sito www.regenesi.com, presso una rete selezionata di negozi nel mondo e presso temporary show room allestiti durante i più importanti eventi internazionali dedicati alla moda, all’arte ed al design. Questi appuntamenti verranno segnalati direttamente nella sezione eventi del sito.